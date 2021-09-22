Інцидент трапився на вулиці Джерельній. Зовсім поруч розташований ТРЦ Forum Lviv.

До теми У Львові на території спорткомплексу помітили лисицю

Лисицю помітили біля смітників

Львів'янка Ірина Гальвицька-Федорук розповіла, що територією житлового комплексу "Бельгійське містечко" бігає дика лисиця.

У ЖК "Бельгійське містечко", що на вулиці Джерельній, завітала така гостя. Люди хвилюються, чи лисиця здорова і чи не несе загрозу для їхнього життя та здоров'я,

– зазначила жінка.

До свого допису львів'янка прикріпила відео, на якому видно, що лисиця бігає біля сміттєвих контейнерів. У коментарях адміністратор Гарячої лінії Львова зазначив, що звернення жінки скерували у Шевченківську райадміністрацію.

Неподалік центру Львова бігала лисиця: відео

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Допис викликав шквал коментарів у мережі

Користувачі фейсбуку розділились у коментарях на 2 табори. Одні казали, що тварина небезпечна, адже може переносити сказ, а інші – що лисиця просто зголодніла.

"Хвостик ще не є гарний і пухнастий, худе, тому можна зробити припущення, що не сказ, а просто молоде-дурне не знає, що люди можуть сказитися, як його побачать";

"У Львові лисиці живуть століттями, якщо не довше. Якщо їх не займати, то вони обійдуть вас стороною, адже бояться людей більше, ніж ми їх. З відкриттям сезону полювання в місто також заходять лиси з-за меж Львова в пошуках безпеки, але по завершенню вони завжди повертаються";

"Дикі тварини, котрі втрачають страх і наближаються до людей і їхнього житла, можуть нести небезпеку. Сказ – це смертельна хвороба. Мешканці хвилюються небезпідставно";

"Вона вже кілька тижнів бігає. Харчується в тих районах. Коли бачить людину, тікає. Думаю, здорова. Просто молоде-дурне прибігло ближче до людей, оскільки не розуміє, яку небезпеку становлять люди";

"Лисиця не прийшла до людей, а прийшла на смітник їсти шукати. Якщо вона жила в парку міста, то там нема такої кормової бази, як в лісі, й мусить тварина виживати";

"Якщо лисиця здорова – допомога не потрібна. Лисиці бувають синантропними (живуть поруч з людиною і навіть прямо в населених пунктах) у всьому світі".