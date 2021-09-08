У Львові на території спорткомплексу помітили лисицю

Стадіон СКА розташований на вулиці Клепарівській. Він є багатофункціональним стадіоном, що входить до складу Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України.

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На території спорткомплексу розгулює лисиця

Депутат ЛМР Ігор Зінкевич розповів, що у спорткомплексі СКА помітили лисицю, яка вільно розгулює територією. Тварина зовсім не боїться наближатися до людей. Її побачили 7 вересня біля басейну.

У коментарях під дописом Зінкевича деякі користувачі мережі закликали бути обережними з дикими тваринами, які не бояться підходити до людей. Така сміливість може бути симптомом сказу, який без вчасної допомоги закінчується смертю.

Інші ж вважають, що тварина вийшла до людей через нестачу їжі. За словами львів'ян, лисиць часто можна зустріти біля смітників.

"Це малявка, напевно, голодна і не розуміє, що і як";

"На Вулецькій в пожежну частину кожного вечора приходить. Зовсім не боїться. Таке враження, що готова їсти прямо з рук";

"В місті живуть багато лисиць, заходять в місто, бо голодні. Скажені тварини не тільки просто "не бояться", а нападають. Близько 2 місяців тому помітила лисеня неподалік дому. Спостерігала декілька днів: не було сплутаної ходи чи піни на морді, вона собі кожного вечора підкрадалась до смітників";

"У нас в місті Рудки, лисиці живуть просто біля садочка і школи. Одного разу лисеня навіть в дитячій колясці спало!".

Зауважте! У травні, коли в басейні СКА замінили воду, там одразу з'явились перші відвідувачі – дика качка та кілька її каченят. Ймовірно, птахи потрапили на територію стадіону з озера, яке розташоване поруч.



Лисеня гуляє територією стадіону / Фото Ігоря Зінкевича



Тварину помітили біля басейну / Фото Ігоря Зінкевича