Стадион СКА расположен на улице Клепаровской. Он является многофункциональным стадионом, что входит в состав Учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины.
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На территории спорткомплекса разгуливает лиса
Депутат ЛГС Игорь Зинкевич рассказал, что в спорткомплексе СКА заметили лису, которая свободно разгуливает по территории. Животное совсем не боится приближаться к людям. Ее увидели 7 сентября у бассейна.
В комментариях под заметкой Зинкевича некоторые пользователи сети призвали быть осторожными с дикими животными, которые не боятся подходить к людям. Такая смелость может быть симптомом бешенства, который без своевременной помощи заканчивается смертью.
Другие же считают, что животное вышло к людям из-за недостатка пищи. По словам львовян, лис часто можно встретить возле свалок.
- "Это малявка, наверное, голодная и не понимает, что и как";
- "На Вулецкой в пожарную часть каждый вечер приходит. Совсем не боится. Такое впечатление, что готова есть прямо из рук";
- "В городе живут много лисиц, заходят в город, потому что голодные. Бешеные животные не только просто "не боятся", а нападают. Около 2 месяцев назад заметила лисенка недалеко от дома. Наблюдала несколько дней: не было спутанной походки или пены на морде, она себе каждый вечер подкрадывалась к помойкам";
- "У нас в городе Рудки, лисы живут прямо возле садика и школы. Однажды лисенок даже в детской коляске спал!".
Лисенок гуляет по территории стадиона / Фото Игоря Зинкевича
Животное заметили у бассейна / Фото Игоря Зинкевича