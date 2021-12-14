Тваринки оселилися біля озера на вулиці Тунельній. Нутрії не зможуть пережити там зиму.
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У Львові помітили американських нутрій
У Львові 13 грудня помітили нутрій, які оселилися біля озера на вулиці Тунельній. Старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України Андрій-Тарас Башта розповів, що цей вид мешкає в Південній Америці.
У нас нутрії розводять для отримання м'яса та хутра. Швидше за все, вони втекли з якогось обійстя,
– додав Башта.
За його словами, ці нутрії – надзвичайно гризучі. Їх можна утримувати лише у металевих клітках, оскільки дерев'яні вони рано чи пізно розгризуть, щоб втекти.
Башта наголосив, що для цих нутрій холодна зима може бути фатальною. Вони не можуть жити на водоймі, вкритій кригою.
Дивіться відео, як біля озера у Львові оселились нутрії:
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