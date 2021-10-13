Заказник "Торфовище Білогорща" розташований у Залізничному районі міста. За словами фахівців, лосі там лише відпочивають, але постійно не живуть.

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Львів'янин Іван Мельник 11 жовтня опублікував на фейсбук-сторінці ландшафтного заказника "Торфовище Білогорща" цікаве відео. На ньому можна помітити кількох лосів.

Старший науковий співробітник інституту екології Карпат Тарас Башта зауважив, що переважно ці тварини живуть на Поліссі. Кількадесят років тому значна популяція лосів була й поблизу Львова. Однак згодом їх стали помічати все менше.

Років 50 тому їх було більше у районі Львова і південніше. На Білогорщі вони навряд чи будуть цілий рік. Ця територія – радше місце відпочинку, там вони знаходять корм, ховаються в лісі. Вони можуть долати далекі відстані, їх і в Карпатах бачили,

– зауважив науковець.

За його словами, цілком ймовірно, що лосі звідкись прийшли. Можливо вони прямували вздовж Розточчя з польської частини або з Полісся на Південь. Башта додав, що переважно на зиму ці тварини групуються у стадо. Вони перезимовують у заболочених, віддалених місцях та харчуються галуззям.

Дослідник також зазначив, що на Білогорщі є десятки особливих видів тварин і птахів – кажани, сови, дятли тощо. Вони живуть в дубових лісах заказника.

Цікаво! У 2017 році лосів занесли до Червоної книги України, тож полювати на них заборонено. У Львові раніше вже зустрічали цих тварин серед міської забудови. Зокрема, у 2019 році жителі вулиці Луцької знайшли пораненого лося на своєму подвір'ї.

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Коротко про "Торфовище Білогорща"

Цьогоріч у Львові встановили межі єдиного в Україні торфового заказника "Торфовище Білогорща". Він розташований у Залізничному районі міста та охоплює територію 58,8 гектара.

У 2019 році Львівська облрада проголосувала за включення заказника у перелік заповідних об'єктів Львівської області.

В "Торфовищі Білогорща" розташовані унікальні торфово-болотні комплекси.

За результатами досліджень фахівців, тут ростуть 42 види рідкісних рослин.

Окрім цього, у заказнику зафіксували місця поширення 25 видів тварин.

Створення "Торфовище Білогорща" зініціювали львів'яни ще декілька років тому, зареєструвавши відповідну петицію.

У 2017 році його погодили у Міністерстві екології та природних ресурсів.



Лосів занесли до Червоної Книги України /Скриншот з відео Івана Мельника