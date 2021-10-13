Заказник "Торфяник Белогорща" расположен в Железнодорожном районе города. По словам специалистов, лоси там только отдыхают, но постоянно не живут.

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Во Львове сняли краснокнижных лосей

Львовянин Иван Мельник 11 октября опубликовал на фейсбук-странице ландшафтного заказника "Торфяник Белогорща" интересное видео. На нем можно заметить нескольких лосей.

Старший научный сотрудник института экологии Карпат Тарас Башта отметил, что в основном эти животные живут на Полесье. Несколько десятков лет назад значительная популяция лосей была и вблизи Львова. Однако со временем их стали замечать все меньше.

Лет 50 назад их было больше в районе Львова и южнее. На Белогорще они вряд ли будут круглый год. Эта территория – скорее место отдыха, там они находят корм, прячутся в лесу. Они могут преодолевать дальние расстояния, их и в Карпатах видели,

– заметил ученый.

По его словам, вполне вероятно, что лоси откуда пришли. Возможно они направлялись вдоль Расточья из польской части или из Полесья на юг. Башта добавил, что преимущественно на зиму эти животные группируются в стадо. Они зимуют в заболоченных, отдаленных местах и питаются отраслью.

Исследователь также отметил, что на Белогорще есть десятки особых видов животных и птиц – летучие мыши, совы, дятлы и тому подобное. Они живут в дубовых лесах заказника.

Интересно! В 2017 году лосей занесли в Красную книгу, поэтому охотиться на них запрещено. Во Львове ранее уже встречали этих животных среди городской застройки. В частности, в 2019 году жители улицы Луцкой нашли раненого лося на своем дворе.

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Коротко о "торфянике Белогорща"

В этом году во Львове установили границы единственного в Украине торфяного заказника "торфяник Белогорща". Он расположен в Железнодорожном районе города и охватывает территорию 58,8 гектара.

В 2019 году Львовский облсовет проголосовал за включение заказника в перечень заповедных объектов Львовской области.

В "Торфянике Белогорща" расположены уникальные торфяно-болотные комплексы.

По результатам исследований специалистов, здесь растут 42 вида редких растений.

Кроме этого, в заказнике зафиксировали места распространения 25 видов животных.

Создание "Торфяник Белогорща" инициировали львовяне еще несколько лет назад, зарегистрировав соответствующую петицию.

В 2017 году его согласовали в Министерстве экологии и природных ресурсов.



Лосей занесли в Красную книгу Украины / Скриншот с видео Ивана Мельника