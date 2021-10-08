Группу величественных красавцев журналисты сняли неподалеку контрольно-пропускного пункта Дитятки. Фактически – это самое сердце ядерной катастрофы. Ведь в непосредственной близости расположен саркофаг четвертого энергоблока.

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Чудо посреди пустоши

Первой группа фотоохотников заметила самку. Она паслась посреди густой высокой травы. А чуть поодаль нее стоял вожак стада – альфа-самец с огромными рогами. Через несколько минут он заметил присутствие людей и велел всему стаду бежать в лес. Сначала в чащу побежала группа самок, а вожак ушел с поляны последним, защищая их.

Возрождение после апокалипсиса

Несмотря на трагедию 1986 года, зона отчуждения сейчас стала местом возрождения дикой флоры и фауны. Появление Чернобыльского биосферного заповедника – это следствие отсутствия вмешательства человека в естественную среду.

Сейчас на этих, казалось бы, мертвых территориях сконцентрировалась едва ли не самая высокая популяция диких зверей во всей Европе. Среди них, кроме оленей, – рыси, медведи и волки.

Вблизи Чернобыльской АЭС заметили стадо диких оленей / Скриншоты видео канала "Украина"

Одни любуются, другие – становятся варварами

На Киевщине правоохранители поймали браконьера, который убил молодого оленя. Незаконную охоту он, вероятно, устроил в зоне Чернобыльского экологического биосферного заповедника. У подозреваемого изъяли окровавленные мешки с мясом и голову животного.