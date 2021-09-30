Злоумышленник подстрелил редкого оленя, который находился под охраной государства из-за малочисленности этого вида. Животному было более 10 лет.

Смотрите также Кладбище домашних животных в Днепре превратили в помойку: возмутительные фото

О чрезвычайной жестокости и нарушении закона со стороны браконьера написал руководитель полиции Киевщины.

Популяция только начала восстанавливаться



Нож, которым орудовал злоумышленник / Фото Андрея Небытова

По словам Небытова, оленю нужно почти 10 лет, чтобы его рога достигли подобной красоты и величия.

Мужчина, по данным следствия, убил животное и расчленил его. Задержали браконьера с головой оленя и мешками, набитыми мясом.

Действия злоумышленника квалифицировали как незаконную охоту.

Эти животные малочисленны и находится под охраной государства. Сейчас, когда популяция оленей в Чернобыльской зоне только начала восстанавливаться, браконьеры позволяют себе так нагло вторгаться на территорию заповедника и уничтожать фауну,

– подчеркнул Небытов.



У злоумышленника изъяли мешки с мясом убитого животного / Фото Андрея Небытова

Если задержанного признают виновным в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Впрочем, по словам главы полиции области, любое наказание будет слишком мягким для людей, которые безжалостно убивают природу нашего государства.