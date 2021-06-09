Уникальное письмо: не касаться растений и сооружений

Это путешествие началось с письма на электронную почту. Когда я его открыла, – оно было не похожим на все, которые я видела до этого. В путешествии мне строго запрещено касаться любых сооружений, растений, запрещено ходить, садиться и ставить личные вещи на землю, запрещено даже есть на свежем воздухе.

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Казалось бы, нет на планете такого места, где эти установки будут кстати. Однако, люди смогли создать такое место, поставив на паузу все живое вокруг. Здесь все дико плачет, стонет, ревет. А природа, как заботливая настоящая мать, каждую ночь убаюкивает облезлые заплаканные дома. Только детей здесь не слышно. И детские качели уже, видимо, не вспомнят, как хохочут кареглазые счастливые малыши.

Что такое радиация? Ее "господствующую сущность" можно описать, используя десятки научных справочников, а можно приехать в Чернобыль и не найти ни одного слова. Это история миллионов жизней, которая перевернула мировоззрение целого поколения, отклонила железный занавес и подорвала незыблемую, казалось, конструкцию советского государства.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремели два взрыва. Вспыхнул реактор, в котором в то время находилось около 200 т урана. Через разрушенную обшивку радиоактивные вещества вырвались наружу, отравляя все живое вокруг в радиусе многих километров. К ликвидации последствий катастрофы были привлечены в целом около 240 тысяч спасателей.

Дорога в Славутич

В 7:30 мы сели в автобус Киев – Славутич. Впереди у нас два с половиной часа дороги. Чем дальше от Киева, тем сгущаются деревья. Время от времени я смотрю на цифровые часы в автобусе – 8:32. В голове прокручивается разговор с полковником внутренней службы в отставке, который сделал первые снимки разрушенного 4-го энергоблока Михаилом Святненко.

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Еще совсем недавно он рассказывал мне о том, как началось его утро 26 апреля 1986 года, как по тревоге был поднят весь начальствующий состав управления. И как со всей области спасатели отправлялись на ЧАЭС. Ликвидатор – Святненко.

Думаю и о кладбище зараженной радиацией техники – это еще одно уникальное место, сходства с которым нигде не найти. Сегодня же по этим и другим маршрутами возят сотни туристов. И если когда-то доплачивали тем, кто сюда ехал, то сейчас люди со всего мира готовы сами отдавать немалые суммы, чтобы только увидеть это "усыпленное атомом место". Каждый по-разному знает о катастрофе, но все равно знают, что такое зона отчуждения.

Надеюсь побывать там, где не пускают туристов. В столовую хочется попасть, в места, где нет людей. Это хорошо. Сомов хочу увидеть. Когда я последний раз там бывал, то они спали. Зима была, а сейчас они должны проснуться,

– рассказывает о своих ожиданиях Сергей.

Электричкой на ЧАЭС

Разговоры в автобусе все замолкают, каждый, наверное, думает о своем. В 10:00 мы прибыли в Славутич. Об этом небольшом городе расскажу позже. Хочется только сказать, что именно отсюда курсирует электричка к Чернобыльской атомной электростанции. Это еще одна находка. Ею строго ездят только работники. Каждое утро в 11:15 вагоны заполняются людьми и они направляются к ЧАЭС.



Электричка, которой ездят работники ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал

Именно на этой электричке отправляемся и мы. Нам объясняют, что такое "исключение из правил" делают сегодня только для представителей СМИ. На вокзале на стене висит расписание. И только на станцию ​​"Семиходы" невозможно купить в кассе билет.

Припять начали строить в Киевской области в Чернобыльском районе возле села Семиходы. Затем Припять поглотила село, но станция "Семиходы" – это та станция, на которую приходят электрички из Славутича и привозят персонал ЧАЭС на работу. Поэтому Славутич – Семиходы – это название этой рабочей электрички,

– объясняет экскурсовод краеведческого музея города Славутича ЧАЭС Людмила Подлесная.



Расписание на вокзале города Славутич / Фото Алины Туришин, 24 канал

"План такой. Приезжаем на станцию "Семиходы", пункт пропуска. Далее мы направляемся к смотровому павильону, который находится рядом с аркой. Всегда помните, что вы находитесь в зоне излучения. На пропускных пунктах уровни радиации довольно низкие – 20– 30 микрорентген в час. Это в пределах нормы, примерно такие же показатели и в Киеве. Когда мы будем направляться к арке, уровень радиации будет расти. Вы увидите на павильоне показатели датчика – 130 микрорентген. Как вы можете быть защищены?" – напоминает представитель отдела международного сотрудничества Чернобыльской электростанции Юлия Марусич.

Во-первых – время, чем дольше вы находитесь под воздействием излучения, тем большую дозу вы получите. Поэтому минимизируйте время. Где можно, там сокращайте и ускоряйтесь. У нас примерно 50 минут работы на арке. Обед в 19 столовой. После этого мы едем в Припять. Связь там проблематична, поэтому не теряйтесь,

– рассказала Марусич.

Каждому из нас выдали накопители радиации. Они должны храниться у нас в течение всего пребывания в зоне отчуждения. А после нашего возвращения их отдадут в лабораторию индивидуального дозиметрического контроля. Здесь я снова вспоминаю ликвидатора Святненко. Именно он был первым человеком, которому выдали прибор дозиметрического контроля в Киеве и собственной рукой он нанес первую карту уровней радиации. Сегодня же у него острая лучевая болезнь I степени.



Накопители радиации / Фото Алины Туришин, 24 канал

В 11:15 мы зашли в вагон. Рядом с нами кое-где сидят работники Чернобыльской АЭС. Сегодня на станции работает 2,5 тысячи работников для полного вывода из эксплуатации и окончательной консервации энергоблоков. Их средняя заработная плата – 14 700 грн. Большинство из них – жители города-атомограда Славутич, который был построен в 1987 году для работников ЧАЭС и их семей после радиационной аварии.

После аварии в 1986 году из Припяти эвакуировали людей. Впоследствии три блока, которые были на ЧАЭС, решили снова вводить в действие. И встал вопрос, где должен проживать персонал, поскольку это не одна тысяча человек. И в рекордные сроки, всего за два месяца, спроектировали город и менее чем за два года его построили. 2 октября 1986 года было принято решение о строительстве нового города. А уже в начале января 1987 года здесь начали расчищать лес под строительство,

– рассказала Подлесная.

И добавила: "На этом месте, где железнодорожная станция, был железнодорожный разъезд "Нерафа", а вокруг был сосновый лес. Именно на этой точке на карте и появился наш город. Эвакуированные из Припяти в разные города, но потом многие переехали в Славутич. Работникам ЧАЭС жилье предоставляли бесплатно".



Электричка Славутич – Семиходы / Фото Алины Туришин, 24 канал

Экскурсовод краеведческого музея говорит, что многие люди по всему СССР ехали ликвидировать именно потому, что им и их семьям предоставляли бесплатное жилье. В строительстве города Славутич участвовали архитекторы и строители из восьми союзных республик: Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Украинской ССР и России. Именно поэтому каждый район сегодня имеет уникальную архитектуру и название того города, откуда и приехали строители.

Из Славутича на станцию ​​надо ехать 40 минут. За это время я познакомилась с работником отдела международного сотрудничества и информации ЧАЭС Станиславом Тарасенко, который организует визиты на станцию. Мужчина рассказывает, что переехал в Славутич в 1989 году, а работать на станцию ​​пошел, потому что нет альтернативного выбора.

Я слышал много страшных историй от отца. Он также отработал на станции более 25 лет. Сейчас он, к сожалению, умер. Вы знаете, что такое "Золотой коридор"? На станции есть административно-бытовой комплекс, а есть главный корпус, где все блочные щиты управления, где расположены реакторы и машинный зал. Третий и четвертый блок стоят вместе в одном здании,

– говорит Станислав Тарасенко.

Он рассказал и о "Золотом коридоре", покрытом алюминиевыми желтыми панелями. "Он очень длинный, как и машинный зал, где есть турбины. В этом "коридоре" были очень высокие уровни радиации, которую нельзя было просто так замерить. Каждая минута, проведенная там, была на вес золота для здоровья. Одна минута – это очень много. После того, как реактор взорвался, никто не понимал, что произошло", – вспоминает Тарасенко.

13 тысяч. Именно за эту сумму мужчина ежедневно ездит на станцию. На самом деле я ожидала услышать другое. Еще больше удивило и то, что на ЧАЭС до сих пор работают те, кто работал и до взрыва. Женщины здесь также работают, в том числе и беременные. Им, правда, можно работать всего несколько месяцев. Тарасенко рассказывает, что некоторые о беременности умалчивают, главная причина – зарплата.

Станция

Вот мы уже приближаемся к станции. Внутри какое-то незнакомое волнение. Удивительно бояться того, что невозможно увидеть. Я надеваю всю одежду, которую взяла с собой, и выхожу вслед за всеми. Впереди два контрольно-пропускных пункта (КПП). Нас сразу предупреждают, что фотографировать можно не везде, ведь это режимный объект.



Станция "Семиходы" / Фото Алины Туришин, 24 канал

На КПП нас впускают по списку, проверяя паспорта. Заходим через специальную карточку работника ЧАЭС. Сразу в глаза попадает вывеска "Уходя в отпуск, сдай дозиметр". Эти приборы, как рассказал Тарасенко, должны менять раз в квартал. На выходе нас уже ждет автобус "ЛАЗ". Именно на нем нас отвезут к самой станции. На сегодня здесь работает около 10 автобусов, которые развозят работников к административно-бытовому комплексу и к арке – новому безопасному конфайнменту.

Леха, какого года этот автобус? 1991? Это еще новый,

– смеется водитель одного автобуса к другому.



Автобус "ЛАЗ" 1991 года / Фото Алины Туришин, 24 канал

Подхожу к водителю автобуса. Алексей оперся на руль автобуса и равнодушным голосом рассказывает мне, что начал работать на станции, когда ему исполнился 21 год. Сначала работал в городе Чернобыль, а в 1987 году перешел сюда. "Млаже, чем я сейчас. Неужели не было другой работы", – думаю я и занимаю место в автобусе.



ЧАЭС из окна / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Работница ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы приехали на еще один КПП. Пока у каждого снова проверяли паспорта, я засмотрелась на белую арку, которая возвышается просто за окном – вот она, ЧАЭС. Сегодня здесь возведен новый безопасный конфайнмент (НБК), который закрыл "Укрытие" разрушенного при аварии 4-го блока в 2019 году. В ближайшие годы на ЧАЭС должны демонтировать ряд конструкций, находящихся под "Аркой". Нас знакомят с ведущим инженером Артемом Серым. Мужчина работает на станции уже 22 года. На ЧАЭС приезжает на электричке из Славутича.



Щит контроля и управления НБК / Фото Алины Туришин, 24 канал

В поле зрения попадают белые халаты, каски и цифровые часы. "Чернобыль же не имеет времени. Это история о вечном и спящем. Сколько длится бой с атомом? Им говорили, что они должны победить. Но кого? Физику?" – думаю я.



Щит контроля и управления НБК / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Каски работников ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Цифровые часы / Фото Алины Туришин, 24 канал

По дороге к автобусу вижу еще одного работника ЧАЭС – слесаря-ремонтника Илью Костина. На вид еще совсем юный парень. "И никакого сериала не нужно. Все здесь, у нас в Украине", – думаю я.



Илья Костин, слесарь-ремонтник ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Илья Костин, слесарь-ремонтник ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал

Столовая на ЧАЭС

На автобусе мы приехали в 19-ю столовую, где нас ждал обед. Накрытые скатертями столы и горячие первые и вторые блюда: салаты, отбивные, блины. Работников ЧАЭС кормят здесь бесплатно. Станислав Тарасенко говорит, что самые "вкусные здесь котлеты". А мне еда совсем не идет, аппетита совсем нет. Я снова вспоминаю Михаила Святненко, его воспоминание с 1986 года и слова "Мы вышли из столовой и смотрели, как с вертолетов высыпали песок с неба. Некоторые мешки разрывались в воздухе от теплового потока, а ветер сносил все в сторону..."



Вертолет над ЧАЭС, 1986 год / Фото Алины Туришин с "Краеведческого музея Славутича и ЧАЭС", 24 канал

Припять



Надпись на стене дома в Припяти / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я никогда не чувствовала ничего подобного. За два километра от Чернобыльской атомной электростанции нас встретил мертвый город, безлюдная пустыня, где страшным грузом висит тишина – голос Припяти. Я шагаю по изуродованному неизвестной силой месту, где когда-то кипела жизнь. Я закрываю на миг глаза и вдыхаю аромат этих трав.

И вижу как стоят семьи на автобусных остановках, как отец ведет за руку маленькую девочку в платье на прогулку, как бабушка покупает себе хлеб, как невеста готовится к своей свадьбе. Я слышу смех детей, как в квартирах звучит музыка, я слышу слова "я тебя люблю", "а куда поехал папа?", "я так люблю этот самый теплый в мире город". Я открываю глаза и вижу боль. Все, что только можно увидеть и почувствовать здесь, это – боль. Какой была жизнь за мгновение до взрыва? Буквально за одно мгновение все перестало существовать.



Припять / Фото Алины Туришин, 24 канал

1986 год. По радио объявили: город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы. Большинство людей и не знали, что больше не вернутся в свои квартиры никогда. Ни с чем не сравнимое ощущение, что граничит между злостью и печалью от увиденного и состраданием к людям. В этом тоннеле бесконечного листья переосмысливаешь любые ценности. Я будто бы пришла к тяжело раненному в больницу и стою где-то в коридоре за окном, потому что ближе нельзя, потому что ближе не надо. Дома в ранах, земля в ранах. И за одним домом всплывает другой, и целые улицы стоят, молчат.



Припять / Фото Алины Туришин, 24 канал

Пустые квартиры: на кухнях больше не пьют горячий чай, а в своих кроватях больше не засыпают люди. Вспоминаю слова белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

А о Чернобыле хотели бы забыть, потому что сознание перед ней капитулировало. Катастрофа сознания. Мир наших представлений и ценностей взорван. Если бы мы победили Чернобыль или поняли до конца, то думали и писали бы о нем больше. А так живем в одном мире, а сознание существует в другом. Реальность ускользает, не вмещается в человеке,

– писала Алексиевич.



Припять / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Припять, чертово колесо / Фото Алины Туришин, 24 канал​



Припять / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли. Действительно, больше всего здесь запоминается жизнь "после": вещи без человека, пейзажи без человека, школы без детей, дороги в никуда, собаки без хозяев. Вам когда-то было страшно касаться животных?



Собака в Припяти / Фото Алины Туришин, 24 канал

И вот мы уже ожидаем электричку. На радио звучит песня Скрябина "Місця щасливих людей". Ирония. Не так ли? Вагоны заполняются. Работники ЧАЭС возвращаются домой, к семьям, к детям.



Работники ЧАЭС, 1986 и 2021 годы / Фото Алины Туришин, 24 канал