Огонь вспыхнул на пилораме в селе Мартусовка. Площадь возгорания составила более 1 000 квадратных метров.
Напомним под Под Киевом загорелась пилорама: горит более тысячи квадратных метров
Жертв, к счастью, нет
К ликвидации пожара привлекли более 40 спасателей и 10 единиц техники. Около 16:10 огонь удалось локализовать. Однако полностью погасить удалось лишь около 20:00.
Пожар на пилораме тушили более 6 часов / Фото ГСЧС
Спасатели установили, что огонь вспыхнул на складах готовой продукции пилорамы. К счастью пострадавших и жертв нет.
Ликвидация пожара на пилораме под Киевом: смотрите видео
Что известно о пожаре на пилораме
- О возгорании спасателям сообщили около 13:36 26 декабря;
- К ликвидации огня привлекли спасательные бригады из Борисполя, Броваров, Пролисок и членов местных пожарных охран.
- От ГСЧС привлекли 30 человек и 7 единиц техники.