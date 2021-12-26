Возгорание возникло в 13: 26 в селе Мартусовка. Площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров.
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Есть пострадавшие
Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет. В 16: 05 пожар локализовали.
К тушению огня привлекли 40 человек и 12 единиц техники. Из них от ГСЧС – 30 человек и 7 машин.
Пожар на пилораме / Фото ГСЧС
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