Пожар произошел на улице Приречной в Оболонском районе столицы. Сразу после сообщения на место возгорания доставили спасателей.

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Пожар возник в недействующем дебаркадере

Сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в недействующем дебаркадере. Уже через полчаса спасателям удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров. Потребовалось еще 16 минут, чтобы с огнем справились окончательно.

На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарной техники. С огнем боролись 14 сотрудников ГСЧС.

Обратите внимание! Жертв и пострадавших нет. Огонь повредил стены и потолок, а также уничтожил старые вещи и мебель.

Смотрите фото пожара / Фото ГСЧС:

Смотрите видео с места происшествия:

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