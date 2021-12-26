Пожар произошел на улице Приречной в Оболонском районе столицы. Сразу после сообщения на место возгорания доставили спасателей.
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Пожар возник в недействующем дебаркадере
Сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в недействующем дебаркадере. Уже через полчаса спасателям удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров. Потребовалось еще 16 минут, чтобы с огнем справились окончательно.
На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарной техники. С огнем боролись 14 сотрудников ГСЧС.
Смотрите фото пожара / Фото ГСЧС:
Смотрите видео с места происшествия:
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