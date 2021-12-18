В соцсетях утверждают, что речь идет о ресторане "Ватра". Там загорелась крыша отдельного одноэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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На момент прибытия пожарных все посетители покинули заведение и находились на улице. Возгорание удалось локализовать в 15:23 и полностью ликвидировать за 5 минут.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что в помещении возник сильный огонь, а из окон на улицу вырывались облака черного дыма.

Пожар в ресторане "Ватра": смотрите видео



Пожар в столичном ресторане / Фото ГСЧС



Пострадавших нет / Фото ГСЧС

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет, ведь все люди быстро эвакуировались. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Заметим, что в Киеве вечером 14 ноября произошел пожар в одном из ресторанов. Пламя загорелось на крыше заведения "Гнездо", что на Подоле. На место сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожарные обнаружили, что горит кровля дома. Площадь возгорания составила примерно 15 метров.