Пожар произошел на крыше двухэтажного здания на Андреевском спуске.

Ранее На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар

Горело около 15 квадратных метров крыши

На место сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожарные обнаружили, что горит кровля дома. Площадь возгорания составила около 15 метров.

Гасят пожар около 20 спасателей и 7 единиц техники. Пока информации о жертвах и пострадавших нет.



Вспыхнула кровля дома / Фото ГСЧС Украины



Ресторан расположен на Андреевском спуске / Фото ГСЧС Украины

Обратите внимание! 14 ноября вспыхнул масштабный пожар в Ирпене Киевской области. Загорелось здание на территории строительства рядом с лесным массивом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кратко о последних пожарах в столице: