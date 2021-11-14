Пожар произошел на крыше двухэтажного здания на Андреевском спуске.

Ранее На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар

Горело около 15 квадратных метров крыши

На место сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожарные обнаружили, что горит кровля дома. Площадь возгорания составила около 15 метров.

Гасят пожар около 20 спасателей и 7 единиц техники. Пока информации о жертвах и пострадавших нет.

пожежа в ресторані у Києві
Вспыхнула кровля дома / Фото ГСЧС Украины

Пожежа в ресторані у Києві
Ресторан расположен на Андреевском спуске / Фото ГСЧС Украины

Кратко о последних пожарах в столице: