Сообщение о происшествии поступило спасателям в 14:16. Туда мгновенно отправились четыре пожарных машины и 16 спасателей.

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На улице Закревского в Киеве вспыхнула квартира на 16 этаже дома / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве



Огонь тушили 16 спасателей / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Пожар унес молодую жизнь

Спасатели сразу принялись тушить очаг возгорания и выпускать дым из подъезда.

В 14:43 огонь локализовали на площади 15 квадратных метров, а в 15:03 полностью ликвидировали.

В квартире, где вспыхнул пожар, бойцы ГСЧС обнаружили 40-летнего мужчину, однако он, к сожалению, уже был мертв.

Важно! Все обстоятельства и причины трагедии будет выяснять полиция.



Пожар возник на последнем этаже многоквартирного дома / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве



На место трагедии прибыло четыре машины ГСЧС / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Огонь едва не уничтожил зоопарк в "Совках": похожее

В Киеве произошел еще один серьезный пожар 11 ноября. В парке "Совки" огонь охватил 300 квадратных метров шашлычной. Кроме того, он едва не перекинулся на уличный зверинец. К счастью, никто из людей и животных не пострадал, а пламя удалось обуздать.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

В столице при пожаре в квартире погиб человек

11 ноября в 14:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Закревского, 69, в Деснянском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 16 этаже 16-этажного жилого дома. Спасатели сразу же принялись тушить пожар и проводить мероприятия по выпуску дыма из подъезда.

В 14:43 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров и в 15:03 ликвидирован.

В ходе тушения в квартире было обнаружено тело мужчины примерно 40 лет без признаков жизни.

На месте происшествия привлекалось 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.

Причину и обстоятельства этого происшествия будут устанавливать правоохранители.