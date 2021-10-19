Вызов пожарным поступил в 3:02. На место сразу прибыли шесть единиц техники и 25 спасателей.

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Огонь вспыхнул в квартире посреди ночи / Фото Главного управления ГСЧС в Киеве



В результате пожара один человек погиб, еще пятеро жителей дома эвакуировали / Фото Главного управления ГСЧС в Киеве

Эвакуировали семью, но выжили не все

С горящей квартиры бойцы ГСЧС эвакуировали женщину и мужчину 1947 года рождения. Однако дедушка, к сожалению, умер в машине скорой помощи.

Кроме того, на улицу вывели четырех жителей квартиры, расположенной этажом выше очага возгорания. Людей спустили с балкона с помощью коленчатого подъемника.



Чтобы полностью потушить огонь, спасателям понадобилось почти 2 часа / Фото Главного управления ГСЧС в Киеве

Огонь уничтожил 30 квадратных метров площади жилья / Фото Главного управления ГСЧС в Киеве

Огонь тушили почти 2 часа

Полностью справиться с пожаром спасателям удалось спустя почти 2 часа. Так, в 3:29 они локализовали огонь на площади 30 квадратных метров, а в 4:50 полностью потушили его.

Важно! Причины возникновения смертельного пожара теперь будет выяснять полиция.

Смерть в огне из-за неисправной стиральной машины: подобный случай

Похожий ночной пожар возник в квартире пенсионера из Голосеевского района 12 октября. Огонь вспыхнул в доме мужчины из-за неисправности стиральной машины. Пожарные потушили пламя за полчаса, но спасти мужчину не удалось. Его тело нашли на полу, он лежал в направлении движения к выходу из жилья.

Текст публикакции Главного управления ГСЧС в Киеве:

Столичные спасатели ликвидировали пожар в квартире

19 октября в 3:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в пятиэтажном жилом доме в переулке Политехническом, 1/33 в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже.

Во время тушения пожара из квартиры по лестнице эвакуировали мужчину и женщину. Мужчину 1947 года передали медикам, однако в карете скорой медицинской помощи мужчина скончался. Также четырех человек эвакуировали с балкона выше расположенной квартиры с помощью коленчатого подъемника.

В 3:29 спасатели локализовали пожар на площади 30 квадратных метров и в 4:50 ликвидирован.

На месте было задействовано шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Обстоятельства данного случая устанавливать правоохранительные органы.