Сообщение о возгорании поступило дежурным в 16:41 из дома на проспекте Оболонском, 13. Там в общем коридоре на девятом этаже 16-этажки загорелся мусор и личные вещи жителей.

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Огненная ловушка

Пожар быстро перекинулся на двери двух лифтов и тамбур. Кроме того, дым от него закоптил потолок и стены этажа и повредил провода телекоммуникаций. Впрочем, самым страшным было то, что в одной из квартир на 15 этаже находились шесть человек, трое из которых – дети. К счастью, спасателям удалось их безопасно эвакуировать.

Важно! На месте работали пять единиц техники и 23 спасателя.

Эгоизм соседей мог стоить жизни

Спасатели пожаловались, что им пришлось столкнуться с немалыми трудностями из-за безответственности некоторых людей. В частности, пожарные машины не пропускали на дороге.

Кроме того, возле дома, куда их вызвали, заезды плотно запарковали автомобилями. В дополнение ко всему подъезд, где надо было тушить пламя, также заблокировала чья-то легковушка. Из-за этого у пожарных возникли трудности с прокладкой рукавной линии и доставкой оборудования ко входу.

Огонь удалось укротить

В конце концов в 17:00 пожар на площади 18 квадратных метров смогли локализовать, а за восемь минут полностью потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели с трудностями попали к источнику огня из-за горе-парковщиков / Фото Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве

На Оболони тушили пожар в 16-этажке: видео​

Массовая эвакуация на Осокорках: подобный инцидент

В начале октября пожар вспыхнул в инженерной гимназии на Осокрках. Очагом возгорания стала столовая. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 1500 учеников и весь персонал образовательного учреждения.