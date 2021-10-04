Медики забили тревогу, когда заметили задымление в гематологическом отделении. По их вызову в больницу немедленно приехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, спасатели и криминалисты.

Резонансное Мужчина с ножом напал на медсестру в детской больнице Броваров



Огонь вспыхнул в палате гематологического отделения Белоцерковской городской больницы №1 / Фото полиции Киевской области

Во всем виноват обогреватель

Возгорание возникло в одной из палат из-за включенного обогревателя.

Выяснилось, что прибор загорелся, потому что был неисправным.

Пламя от него быстро перекинулось на матрас пациента.



Врачи заметили задымление в 6 утра и сразу вызвали спасателей / Фото полиции Киевской области

Эвакуация спасла не всех

Спасатели оперативно эвакуировали всех, кто находился в отделении гематологии. Однако, одна 74-летняя пациентка, к сожалению, не выжила. Женщина умерла уже на улице. Незадолго до гибели она перенесла инфаркт.

Важно! После окончательных выводов расследования причин пожара полиция откроет уголовное производство.