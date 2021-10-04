Медики забили на сполох, коли помітили задимлення у гематологічному відділенні. За їхнім викликом у лікарню негайно приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, рятувальники та криміналісти.

Резонансне Чоловік з ножем напав на медсестру в дитячій лікарні Броварів



Вогонь спалахнув у палаті гематологічного відділення Білоцерківської міської лікарні №1 / Фото поліції Київської області

У всьому винен обігрівач

Загоряння виникло в одній із палат через увімкнений обігрівач.

З'ясувалося, що прилад зайнявся, бо був несправним.

Полум'я від нього швидко перекинулося на матрац пацієнта.



Лікарі помітили задимлення о 6 ранку й одразу викликали рятувальників / Фото поліції Київської області

Евакуація врятувала не всіх

Рятувальники оперативно евакуювали всіх, хто перебував у відділенні гематології. Однак, одна 74-річна пацієнтка, на жаль, не вижила. Жінка померла уже на вулиці. Незадовго до загибелі вона перенесла інфаркт.