У поліклініці трапилось замикання в електрощитовій. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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У львівській поліклініці трапилась пожежа
О 11:53 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в цокольному приміщенні поліклініки №2, на вулиці Генерала Чупринки, 61. До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив електричний розподільний щиток. Співробітники ДСНС одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали гасити полум'я.
О 12:20 пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив електричний розподільний щиток. Однак внаслідок займання ніхто не постраждав.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото Романа Балука, ДСНС Львівщини й "Варта 1"
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В електрощитовій трапилось замикання
За інформацією Львівської міськради, у 5 міській клінічній лікарні розповіли, що в поліклініці сталося замикання в електрощитовій. Воно й стало причиною задимлення.
Було проведено тимчасову евакуацію людей з приміщення. Станом на 12:30 все локалізували,
– мовиться у повідомленні.
За словами керівника медичного закладу Андрія Миськіва, внаслідок пожежі у приміщенні виникли лише незначні пошкодження.
У поліклініці №2 трапилась пожежа: відео