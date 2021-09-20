Інцидент трапився біля будинку №7. Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС та газової служби.

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У Львові через витік газу перекрили вулицю

Приблизно о 8:30 на вулиці Дудаєва біля будинку №7 стався витік газу. Внаслідок інциденту дорогу перекрили.

У коментарі 24 каналу речник ДСНС Львівщини Ігор Курус розповів, що вогнеборці приїхали на місце о 8:47. Станом на 11:00 полум'я досі не подолали. Наразі причини виникнення займання встановлюють фахівці.

Речник ПАТ "Львівгаз" Петро Лукіянчук у коментарі ZAXID.NET зазначив, що попередньо вдалося з'ясувати, що біля будинку №7 пошкодився високовольтний електрокабель. На ньому виявили механічні пошкодження.

Електричний струм прошив газову мережу, виникло іскріння, яке спричинило загоряння газу. Наразі чекаємо поки вимкнуть напругу, щоби служби могли безпечно приступити до ліквідації. Опісля наші працівники проведуть ремонт газової мережі,

– додав Лукіянчук.

Наразі рятувальники чекають на відключення електропостачання, щоб мати можливість ліквідувати займання.

Дивіться відео з місця події:

На час робіт, ймовірно, перекриватимуть газ

Місцеві жителі розповіли, що яма біля будинку була вже давно. Там відчувався запах газу, тож вони неодноразово про це сповіщали відповідні служби.

Сьогодні ніби через високовольтний кабель та іскру сталося загоряння. Наразі, зі слів людей, служби планують погасити вогонь і заварити,

– додав Зінкевич.

Якщо виключення газу буде необхідне, то його перекриватимуть частково у Галицькому та Личаківському районах. Газопостачання відновлять після закінчення проведення ремонтних робіт.

На Дудаєва трапився витік газу / Фото "Варта 1"