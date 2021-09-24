С места преступления нападавшему удалось скрыться, однако его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас молодого человека разыскивает полиция.

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Притворился отцом пациента

Мужчина привлек внимание медперсонала больницы странным поведением. Он ходил туда-сюда по коридору инфекционного отделения. Отвечая на вопросы медиков, что делает в медучреждении, злоумышленник соврал, что якобы является отцом маленького пациента. Впрочем, после проверки всех палат, ложь раскрылась.

Одна из медсестер попыталась схватить его, чтобы задержать, но мужчина достал тесак длиной 50 сантиметров и порезал женщине руку.



В Броварах мужчина ранил медсестру в больнице ножом и убежал / Фото "Трибуны Броваров"

"Десантировался" с третьего этажа

Спеша скрыться с места преступления, вооруженный нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа соматического корпуса. Сейчас туда переместили инфекционное отделение из-за ремонта.

На территории больницы охрана медучреждения попыталась поймать преступника, но ему снова удалось бежать. Мужчина перепрыгнул через забор и побежал.

За дело взялась полиция

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Сейчас они пытаются установить личность подозреваемого и задержать его.

Резня посреди улицы в Киеве: похожий случай

В конце лета на улице Нижний Вал в Киеве грабитель пырнул прохожего ножом. Он напал на мужчину, чтобы украсть его куртку и телефон. В конце концов нападавшего задержала полиция неподалеку от места преступления.