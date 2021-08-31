Правоохранители узнали о совершении преступления от самого пострадавшего. Мужчина позвонил на горячую линию с сообщением о том, что его ограбил вооруженный грабитель.

Смотрите также Бросили в багажник и повезли неизвестно куда: на Львовщине мужчину похитили из собственного дома

На место происшествия сразу выехали патрульные, которым посчастливилось застать подозреваемого неподалеку.

Пытался бежать только после приезда полиции

  • Инспекторы, которые приехали на Нижний Вал, выяснили, что злоумышленник ударил прохожего ножом и забрал у него мобильный телефон и куртку.
  • Нападающий после совершения преступления лишь отошел на небольшое расстояние, поэтому пострадавший без проблем указал на него полицейским.
  • Увидев патрульных, злоумышленник пытался убежать, но его догнали и задержали.


Мужчина оставил нож при себе после нападения / Фото патрульной полиции Киева

У мужчины изъяли окровавленный нож, а также вещи потерпевшего.

На место происшествия вызвали следователей, задокументировали все обстоятельства преступления. Как правоохранители квалифицировали преступление, неизвестно.