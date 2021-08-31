Правоохоронці дізналися про скоєння злочину від самого постраждалого. Чоловік подзвонив до гарячої лінії з повідомленням про те, що його пограбував озброєний нападник.

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На місце події одразу виїхали патрульні, яким пощастило застати підозрюваного неподалік.

Намагався втекти лише після приїзду поліції

  • Інспектори, які приїхали на Нижній Вал, з'ясували, що зловмисник вдарив перехожого ножем та забрав у нього мобільний телефон і куртку.
  • Нападник після скоєння злочину лише відійшов на невеличку відстань, тому потерпілий без проблем вказав на нього поліцейським.
  • Побачивши патрульних, зловмисник намагався втекти, однак його наздогнали та затримали.


Чоловік залишив ніж при собі після нападу / Фото патрульної поліції Києва

У чоловіка вилучили скривавлений ніж, а також речі потерпілого.

На місце події викликали слідчих, які задокументували всі обставини злочину. Як саме правоохоронці кваліфікували злочин, невідомо.