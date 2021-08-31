Правоохоронці дізналися про скоєння злочину від самого постраждалого. Чоловік подзвонив до гарячої лінії з повідомленням про те, що його пограбував озброєний нападник.

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На місце події одразу виїхали патрульні, яким пощастило застати підозрюваного неподалік.

Намагався втекти лише після приїзду поліції

Інспектори, які приїхали на Нижній Вал, з'ясували, що зловмисник вдарив перехожого ножем та забрав у нього мобільний телефон і куртку.

Нападник після скоєння злочину лише відійшов на невеличку відстань, тому потерпілий без проблем вказав на нього поліцейським.

Побачивши патрульних, зловмисник намагався втекти, однак його наздогнали та затримали.



Чоловік залишив ніж при собі після нападу / Фото патрульної поліції Києва

У чоловіка вилучили скривавлений ніж, а також речі потерпілого.

На місце події викликали слідчих, які задокументували всі обставини злочину. Як саме правоохоронці кваліфікували злочин, невідомо.