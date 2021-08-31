Мужчину бросили в багажник и повезли в неизвестном направлении. Пока доподлинно неизвестно, почему злоумышленники его похитили.

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Мужчину похитили из собственного дома

Около полуночи правоохранителям позвонила обеспокоенная женщина.

Она рассказала, что вооруженные злоумышленники похитили ее мужа.

Они угрожали расправой и поехали с ним неизвестно куда.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, оперативники-криминалисты и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в помещение примерно в 23:30.

Угрожая пистолетом, они вывели на улицу 38-летнего хозяина дома.

После этого мужчины закрыли ему лицо шапкой, посадили в багажник машины Skoda и уехали в неизвестном направлении.

В течение часа полицейские установили местонахождение автомобиля.

Злоумышленников задержали в Рудках, на расстоянии около 10 километров от места совершения преступления.

Похищенного мужчину освободили. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.



Двое злоумышленников похитили мужчину / Фото полиции Львовской области

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Злоумышленников задержали

Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались жители района в возрасте 24 и 36 лет. У мужчин изъяли предмет, похожий на пистолет, и направили его на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное лишение свободы или похищение человека". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы. Вскоре суд изберет мужчинам меры пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Вооруженных мужчин задержали в течение часа / Фото полиции Львовской области



Злоумышленникам грозит тюрьма / Фото полиции Львовской области