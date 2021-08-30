Правоохранитель находился не на службе. Он увидел нападение на львовянина и решил вмешаться.
К теме На Львовщине женщина убила своего сожителя во время ссоры
Двое мужчин подрезали львовянина и полицейского
- Правоохранителям позвонили медики и рассказали, что в больницу попали львовянин и полицейский.
- У обоих мужчин были ножевые ранения.
- Полицейские установили, что ночью 17 августа в одном из львовских магазинов случился конфликт между двумя мужчинами и компанией друзей.
- Мужчины начали угрожать им физической расправой.
- Уже через несколько дней возле одного из развлекательных заведений злоумышленники подошли к 25-летнему мужчине, с которым у них ранее возник конфликт, и ударили его ножом.
- Рядом во внеслужебное время находился правоохранитель.
- Он попытался задержать нападавших, однако они ударили его ножом в живот.
Злоумышленники напали на полицейского с ножом / Фото Нацполиции
Злоумышленников задержали
Следователи начали уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса:
- Умышленное тяжкое телесное повреждение;
- Хулиганство.
Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались 45-летний местный житель и 36-летний киевлянин. У одного из мужчин уже неоднократно были проблемы с законом. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление полицейским.
Читайте также Во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать
Нападающими были львовянин и киевлянин / Фото Нацполиции