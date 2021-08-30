Правоохоронець перебував поза службою. Він побачив напад на львів'янина та вирішив втрутитись.
До теми На Львівщині жінка вбила свого співмешканця під час сварки
Двоє чоловіків підрізали львів'янина і поліцейського
- Правоохоронцям зателефонували медики й розповіли, що у лікарню потрапили львів'янин та поліцейський.
- В обох чоловіків були ножові поранення.
- Поліцейські встановили, що вночі 17 серпня в одному з львівських магазинів трапився конфлікт між двома чоловіками та компанією друзів.
- Чоловіки почали погрожувати їм фізичною розправою.
- Вже через кілька днів біля одного з розважальних закладів зловмисники підійшли до 25-річного чоловіка, з яким у них раніше виникла сутичка, та вдарили його ножем.
- Поруч у позаслужбовий час перебував правоохоронець.
- Він спробував затримати нападників, однак вони вдарили його ножем у живіт.
Зловмисники напали на поліцейського з ножем / Фото Нацполіції
Зловмисників затримали
Слідчі розпочали кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:
- Умисне тяжке тілесне ушкодження;
- Хуліганство.
Правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявились 45-річний місцевий житель та 36-річний киянин. Один з чоловіків уже неодноразово мав проблеми із законом. Під час затримання зловмисники чинили опір поліцейським.
Читайте також На Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
Нападниками були львів'янин і киянин / Фото Нацполіції