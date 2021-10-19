Виклик вогнеборцям надійшов о 3:02. На місце одразу прибули шість одиниць техніки та 25 рятувальників.

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Вогонь спалахнув у квартирі посеред ночі / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



В результаті пожежі один чоловік помер, ще п'ятьох мешканців будинку евакуювали / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Евакуювали родину, але вижили не всі

Із палаючої квартири бійці ДСНС евакуювали жінку та чоловіка 1947 року народження. Однак дідусь, на жаль, помер у машині швидкої допомоги.

Крім того, на вулицю вивели чотирьох мешканців квартири, розташованої поверхом вище від осередку займання. Людей спустили з балкону за допомогою колінчатого підіймача.



Аби повністю приборкати вогонь, рятувальникам знадобилося майже дві години / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



Вогонь знищив 30 квадратних метрів площі житла / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Вогонь гасили майже дві години

Повністю впоратися із пожежею рятувальникам вдалося майже через дві години. Так, о 3:29 вони локалізували вогонь на площі 30 квадратних метрів, а о 4:50 повністю загасили його.

Важливо! Причини виникнення смертельної пожежі тепер з'ясовуватиме поліція.

Смерть у вогні через несправну пральну машину: подібний випадок

Схожа нічна пожежа виникла у квартирі пенсіонера з Голосіївського району 12 жовтня. Вогонь спалахнув в оселі чоловіка через несправність пральної машини. Вогнеборці загасили полум'я за пів години, але врятувати чоловіка не вдалося. Його тіло знайшли на підлозі, воно лежало в напрямку руху до виходу з житла.

Текст публікакції Головного управління ДСНС у місті Києві:

Столичні рятувальники ліквідували пожежу у квартирі

19 жовтня о 3:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у п'ятиповерховому житловому будинку на провулку Політехнічному, 1/33, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю бійці встановили, що займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі.

Під час гасіння пожежі з квартири сходами евакуювали чоловіка та жінку. Чоловіка 1947 року народження передали медикам, проте в кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер. Також чотирьох осіб евакуювали з балкону вище розташованої квартири за допомогою колінчатого підіймача.

О 3:29 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 квадратних метрів та о 4:50 ліквідували.

На місці було задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Обставини даного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.