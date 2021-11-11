На место происшествия немедленно прибыли спасатели. по состоянию на 15.25 они полностью ликвидировали огонь на площади 300 квадратных метров.

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Огонь едва не погубил животных в зоопарке

Как сообщили 24 каналу в ГСЧС, огонь вплотную приблизился к уличному зоопарку. Однако он минимально задел сооружение, и пожарные вовремя погасили его. Жизни животных тоже ничего не угрожает, поскольку клетки с ними открыли.

Пожар уже ликвидирован. Одноэтажное здание размером 50 на 50 метров. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. По предварительным данным, там было кафе, шашлычная. На момент прибытия спасательных подразделений там никого не было,

– рассказала представитель Главного управления ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага.

Важно! На месте происшествия работали три единицы техники и 15 спасателей. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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