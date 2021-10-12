Дым от нее настолько сильный, что его видно практически из любой точки города. Сейчас о пострадавших ничего неизвестно.
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Горит крыша
Пламя охватило крышу 5-этажного дома на улице Костельной, 2в. Туда немедленно отправились экипажи спасателей ГСЧС. По информации телеграм-канала dtp.kiev.ua, в пожаре повышенная сложность. Кроме того, у места инцидента очень мало места для подъезда техники.
Огонь бушует
По состоянию на 8: 14 спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Хотя сначала огонь охватил 150 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания всех жильцов. Для тушения пламени прибыло 10 единиц техники и 39 членов экипажей.
Из-за пожара возник транспортный коллапс
В пресс-службе КГГА предупредили, что из-за пожара движение по улице Костельной в обоих направлениях перекрыли.
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше / Фото dtp.kiev.ua, "Типичный Киев", "Киев сейчас", "Киев оперативный", Pavlovskiy News
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