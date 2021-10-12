По словам местных жителей, цель предполагаемых злоумышленников – меркантильная. Ведь если дом в центре признают аварийным, его можно будет с легкостью приватизировать.

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"Прославился" благодаря Саакашвили

Также известно, что в доме, который горел, был еще один скандальный инцидент в 2017 году. Именно по его крыше от СБУ во время задержания пытался сбежать Михеил Саакашвили.

С высоты политик вел переговоры с правоохранителями и угрожал, что прыгнет вниз, если к нему кто-то попытается приблизиться. В конце концов Саакашвили сняли с крыши и задержали.

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