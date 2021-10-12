За словами місцевих мешканців, мета імовірних зловмисників – меркантильна. Адже якщо будинок у середмісті визнають аварійним, його можна буде з легкістю приватизувати.

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"Прославився" завдяки Саакашвілі

Також відомо, що в будинку, який палав, був ще один скандальний інцидент у 2017 році. Саме по його даху від СБУ під час затримання намагався втекти Міхеїл Саакашвілі.

З висоти політик вів перемовини з правоохоронцями і погрожував, що стрибне донизу, якщо до нього хтось спробує наблизитися. Зрештою Саакашвілі таки зняли з даху і затримали.

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