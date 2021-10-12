За словами місцевих мешканців, мета імовірних зловмисників – меркантильна. Адже якщо будинок у середмісті визнають аварійним, його можна буде з легкістю приватизувати.

За темою Біля Майдану Незалежності спалахнула масштабна пожежа на даху будинку – моторошні фото і відео

"Прославився" завдяки Саакашвілі

Також відомо, що в будинку, який палав, був ще один скандальний інцидент у 2017 році. Саме по його даху від СБУ під час затримання намагався втекти Міхеїл Саакашвілі.

З висоти політик вів перемовини з правоохоронцями і погрожував, що стрибне донизу, якщо до нього хтось спробує наблизитися. Зрештою Саакашвілі таки зняли з даху і затримали.

Ранкове "пекло" поблизу Майдану

  • Рятувальники отримали повідомлення про серйозну пожежу на даху будинку за адресою вулиця Костельна, 2в.
  • Вогонь встиг знищити 150 квадратних метрів покрівлі.
  • На щастя, минулося без жертв та потерпілих.
  • Стовп диму було видно практично в будь-якому куточку середмістя Києва.
  • Зрештою вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати полум'я.
  • Для цього знадобилося 10 машин та 39 членів екіпажів.