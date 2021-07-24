Инцидент произошел на улице Крещатик, 13. На место прибыли экстренные службы. Как сообщили 24 каналу ГСЧС, во дворе у одного из контейнеров загорелся мусор.

Ранее В Киеве на Голосеево горят склады: дым от масштабного пожара виден за несколько километров

Пострадавших нет

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. По состоянию на 14: 45 пожарным удалось локализовать пожар. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания пока неизвестны. Правоохранители будут устанавливать, был это умышленный поджог или случайность из-за, например, неосторожно брошенного окурка.

Пожар на Крещатике: смотрите видео





Пожар на Крещатике 24 июля / Фото "Информатор"

Киевляне были не на шутку встревожены, ведь на первый взгляд пожар казался очень серьезным. Очевидцы утверждают, что дым был виден даже с левого берега.

Другие пожары в Киеве

На улице Пироговский путь вспыхнул пожар на территории транспортной компании. Горело складское здание. Огонь охватил 1200 квадратных метров.

Ранее на улице Героев Сталинграда в Киеве во время зарядки занялся электросамокат. Когда прибыли спасатели, пламя уже перекинулось на коридор жилья.

Еще один масштабный пожар произошел на предприятии в Оболонском районе. Огонь охватил 3 экскаватора JCB. Стоимость одного может достигать 100 тысяч долларов.

Обратите внимание! 24 июля – 26 июля в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности. Спасатели запретили населению разводить костры в лесу.