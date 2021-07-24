Інцидент трапився на вулиці Хрещатик, 13. На місце прибули екстрені служби. Як повідомили 24 каналу ДСНС, у дворі в одному з контейнерів загорілося сміття.
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Постраждалих немає
Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів. Станом на 14:45 вогнеборцям вдалося локалізували пожежу. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.
Причини загорання – наразі невідомі. Правоохоронці встановлюватимуть, був це навмисний підпал чи випадковість через, наприклад, необережно кинутий недопалок.
Пожежа на Хрещатику: дивіться відео
Пожежа на Хрещатику 24 липня / Фото "Інформатор"
Кияни були не на жарт стривожені, адже на перший погляд пожежа здавалася дуже серйозною. Очевидці стверджують, що дим було видно навіть з Лівого берега.
Інші пожежі у Києві
- На вулиці Пирогівський шлях спалахнула пожежа на території транспортної компанії. Горіла складська будівля. Вогонь охопив 1200 квадратних метрів.
- Раніше на вулиці Героїв Сталінграду у Києві під час зарядки зайнявся електросамокат. Коли прибули рятувальники, полум'я вже перекинулося на коридор житла.
- Ще одна масштабна пожежа сталася на підприємстві в Оболонському районі. Вогонь охопив 3 екскаватори JCB. Вартість одного може сягати 100 тисяч доларів.