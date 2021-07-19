Вогонь охопив 1200 квадратних метрів. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.

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Жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.

Деталі

Повідомлення про пожежу надійшло в ДСНС о 07:38.

Це сталось на Пирогівському шляху, 154, що у Голосіївському районі столиці.

Горить 1-поверхова складська будівля з продуктами.

О 08:44 пожежу локалізовано, наразі триває ліквідація пожежі.

Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводять гасіння пожежі з зовнішньої сторони будівлі.

На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки та 45 рятувальників.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.