Йдеться про автобус, який їздить на маршруті № 220. Інцидент трапився у вечірню пору – нібито коли у салоні вже нікого не було.
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Вирішив попити кави
Очевидці ДТП повідомили, що водій просто вирішив попити кави й залишив автобус на 5 хвилин. Чи то сталась якась аварія або ж чоловік не поставив його на гальма – автобус почав рухатись самостійно й врізався у BMW, яке було припарковано на узбіччі.
Після цього, некерований транспорт зупинив стовп. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
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Аналогічні випадки
Варто підкреслити, що подібні випадки іноді трапляються у столиці.
- У Голосіївському районі Києва вдень 4 липня мікроавтобус Volkswagen, водій якого залишив транспортний засіб, почав сам котитися на перехрестя із дуже жвавим рухом. Якимось дивом усі водії зуміли оминути некеровану автівку. Однак Volkswagen все ж потрапив у ДТП та зупинився після удару о паркан.
- Досить курйозна та незрозуміла аварія сталася 1 січня на вулиці Академіка Палладіна. В одному з дворів некерований електрокар Tesla прим'яв припарковані поруч авто.