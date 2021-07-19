Йдеться про автобус, який їздить на маршруті № 220. Інцидент трапився у вечірню пору – нібито коли у салоні вже нікого не було.

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Вирішив попити кави

Очевидці ДТП повідомили, що водій просто вирішив попити кави й залишив автобус на 5 хвилин. Чи то сталась якась аварія або ж чоловік не поставив його на гальма – автобус почав рухатись самостійно й врізався у BMW, яке було припарковано на узбіччі.

Після цього, некерований транспорт зупинив стовп. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

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Варто підкреслити, що подібні випадки іноді трапляються у столиці.