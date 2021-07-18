Інцидент трапився 18 липня біля торгово-розважального центру "Район". Він розташований на вулиці Миколи Лаврухіна, 4,

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Подробиці про ДТП

  • Врізавшись у торговий центр, горе-водійка вирішила здати назад.
  • Це рішення пішло їй не на користь – жінка протаранила будку паркувальника.
  • Через це будка впала на автомобіль Volkswagen, який саме виїжджав із підземного паркінгу.
  • Лише після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати.
  • На щастя, внаслідок цього нестандартного інциденту ніхто не постраждав.

Жінка врізалася у ТРЦ в Києві
Жінка врізалася у будівлю ТРЦ в Києві / Фото з телеграму dtp.kiev.ua

Жінка врізалася у ТРЦ в Києві
Будка паркувальника впала від удару / Фото dtp.kiev.ua

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