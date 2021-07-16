Після удару легковик виїзав з проїзної частини та врізався у колонку автозаправки. Потерпіла померла не одразу. Важко травмовану жінку медики екстреної допомоги госпіталізували до лікарні у Борисполі.

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Втім, врятувати постраждалій лікарі не змогли. 62-річна жінка пішла з життя.

Що відомо про збиття жінки водієм у Яготині



Після удару машина загорілася / Фото поліції Київської області

Аварія сталася 14 липня на вулиці Київській. Як з'ясували слідчі, водій Opel перебував у стані наркотичного сп'яніння та на чималій швидкості збив літню жінку.

Правоохоронці затримали автовласника, а саму машину вилучили та відвезли на штрафмайданчик.

Через смертельну ДТУ правоохоронці відкрили кримінальну справу про порушення првил безпеки дорожнього руху водієм, який керував у стані сп'яніння.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. Можливість вийти на волю під заставу служителі Феміди не передбачили.



Після збиття жінки водій влетів у колонку АЗС "Укрнафти" / Фото поліції Київської області

Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням прав на такий саме термін.

Досудове розслідування інциденту триває.