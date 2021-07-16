После удара легковушка выехала с проезжей части и врезалась в колонку автозаправки. Потерпевшая умерла не сразу. Тяжело травмированную женщину медики экстренной помощи госпитализировали в больницу в Борисполе.

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Впрочем, спасти пострадавшей врачи не смогли. 62-летняя женщина ушла из жизни.

Что известно о сбитии женщины водителем в Яготине



После удара машина загорелась / Фото полиции Киевской области

Авария произошла 14 июля на улице Киевской. Как выяснили следователи, водитель Opel находился в состоянии наркотического опьянения и на немалой скорости сбил пожилую женщину.

Правоохранители задержали автовладельца, а саму машину изъяли и отвезли на штрафплощадку.

По смертельному ДТП правоохранители открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения водителем, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде пребывания под стражей. Возможность выйти на волю под залог служители Фемиды не предусмотрели.



После сбития женщины водитель влетел в колонку АЗС "Укрнафты" / Фото полиции Киевской области

Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением прав на такой же срок.

Досудебное расследование инцидента продолжается.