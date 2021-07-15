Авария произошла в одном из сел Червоноградского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Мотоциклист вылетел в кювет

  • Примерно в 14:00 на трассе Львов – Луцк произошло жуткое ДТП.
  • 21-летний житель Волынской области, находясь за рулем мотоцикла Honda, не справился с управлением.
  • Он столкнулся с дорожным знаком, а затем вылетел в кювет.
  • В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, в частности, политравму и ампутацию левой голени.
  • Сейчас он находится в реанимации.

Відірвало ногу: 21-річний мотоцикліст серйозно травмувався в ДТП на Львівщині – фото
На трассе Львов – Луцк произошла авария / Фото полиции Львовщины

Заметьте На Львовщине грузовой поезд протаранил легковушку: погибла женщина-водитель – фото

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители планируют открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Мотоциклисту может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Відірвало ногу: 21-річний мотоцикліст серйозно травмувався в ДТП на Львівщині – фото
Мотоциклист въехал в дорожный знак / Фото полиции Львовщины

Відірвало ногу: 21-річний мотоцикліст серйозно травмувався в ДТП на Львівщині – фото
После этого он вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины

Відірвало ногу: 21-річний мотоцикліст серйозно травмувався в ДТП на Львівщині – фото
Парню ампутировали левую ногу / Фото полиции Львовщины