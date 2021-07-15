Авария произошла в одном из сел Червоноградского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Мотоциклист вылетел в кювет
- Примерно в 14:00 на трассе Львов – Луцк произошло жуткое ДТП.
- 21-летний житель Волынской области, находясь за рулем мотоцикла Honda, не справился с управлением.
- Он столкнулся с дорожным знаком, а затем вылетел в кювет.
- В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, в частности, политравму и ампутацию левой голени.
- Сейчас он находится в реанимации.
На трассе Львов – Луцк произошла авария / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители планируют открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Мотоциклисту может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Мотоциклист въехал в дорожный знак / Фото полиции Львовщины
После этого он вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины
Парню ампутировали левую ногу / Фото полиции Львовщины