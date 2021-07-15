ДТП произошло примерно в 7:56 в селе Панчишины Львовского района. Последствия аварии ликвидировали спасатели.

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Легковушка столкнулась с поездом

В 7:56 в ГСЧС поступило сообщение, что на перегоне Добросин – Рава-Русская столкнулись Daewoo Nexia и грузовой поезд. Не теряя времени, к месту ДТП отправились жовковские спасатели.

Оперативный дежурный "Львовской железной дороги" в комментарии ZAXID.NET рассказал, что авария произошла на железнодорожном переезде.

Была световая сигнализация, которая работала исправно. Водитель автомобиля не заметил и выехал на путь,

– сообщили в "Львовской железной дороге".

В полиции Львовщины отметили, что водитель была местной жительницей. Она нарушила правила проезда железнодорожных переездов. В частности, женщина проигнорировала предупредительные сигналы, вследствие чего произошло столкновение с поездом.



Легковушка столкнулась с поездом / Фото ГСЧС Львовщины

В результате ДТП погибла женщина-водитель

37-летняя женщина-водитель получила тяжелые травмы. К сожалению, она погибла на месте аварии. Женщина была в салоне сама, поэтому в результате ДТП больше никто не пострадал.

Спасатели отключили аккумулятор и газовую установку легковушки, чтобы предотвратить возгорание. Сейчас продолжаются работы по деблокированию погибшей из автомобиля. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

На месте ДТП работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и решают вопрос правовой квалификации события.

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На месте аварии работают спасатели / Фото ГСЧС Львовщины