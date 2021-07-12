Несчастный случай произошел в 16:50. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

К теме Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Мужчина погиб под колесами электрички

  • В 16:50 на перегоне "Старый Самбор – Ваньковичи" произошел несчастный случай.
  • Электропоезд №6022 сообщением Сянки – Львов сбил 68-летнего жителя села Созань.
  • Трагический инцидент произошел в 100 метрах от остановки "Деревня Бачина".
  • В результате столкновения пострадавший получил тяжелые травмы и погиб.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.