Нещасний випадок трапився о 16:50. Наразі фахівці встановлюють усі обставини інциденту.
До теми Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка
Чоловік загинув під колесами електрички
- О 16:50 на перегоні "Старий Самбір – Ваньковичі" трапився нещасний випадок.
- Електропоїзд №6022 сполученням Сянки – Львів збив 68-річного жителя села Созань.
- Трагічний інцидент трапився за 100 метрів від зупинки "Село Бачина".
- Внаслідок зіткнення постраждалий отримав важкі травми та загинув.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.