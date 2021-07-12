Нещасний випадок трапився о 16:50. Наразі фахівці встановлюють усі обставини інциденту.

До теми Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Чоловік загинув під колесами електрички

  • О 16:50 на перегоні "Старий Самбір – Ваньковичі" трапився нещасний випадок.
  • Електропоїзд №6022 сполученням Сянки – Львів збив 68-річного жителя села Созань.
  • Трагічний інцидент трапився за 100 метрів від зупинки "Село Бачина".
  • Внаслідок зіткнення постраждалий отримав важкі травми та загинув.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.