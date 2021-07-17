В автомобілі перебував п'яний водій та його брат з дівчиною. Вона отримала перелом хребта та відкриту черепно-мозкову травму. Постраждала померла у швидкій.
Зауважте Що відомо про стан потерпілих в аварії автобуса Київ – Вроцлав на Рівненщині
Її чоловік, який також був нетверезим, почав тікати з місця події, доки його дівчина помирала на асфальті. У стані шоку він не відразу збагнув, що взагалі відбулося.
В організмі водія виявили 1,63 проміле алкоголю. Чоловік отримав лише незначні травми.
Деталі ДТП
- За словами очевидця, водій на шаленій швидкості зачепив бордюр.
- Тоді автівку декілька разів розвернуло.
- Машина влетіла у паркан, знісши близько 20 метрів загорожі.
- Внаслідок ДТП авто – фактично зім'яте вщент.
- Дівчина вилетіла з авто на асфальт.
Моторошна ДТП на Березняківській / dtp.kiev.ua
ДТП в Україні: останні новини
- На Рівненщині у ніч з 16 на 17 липня перекинувся автобус Київ – Вроцлав. У салоні перебували 40 людей. На щастя, загиблих немає. Постраждалих госпіталізували у найближчі медзаклади. У реанімації перебувають 4 людей.
- У ніч на 15 липня телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП на Набережно-Рибальській дорозі у Києві. Ведуча перебувала у мікроавтобусі, перед яким різко загальмувала вантажівка. Мікроавтобус врізався в неї. За кермом перебувала подруга Вітвіцької.
- На Львівщині вантажний потяг 15 липня протаранив легковик. Жінка, яка перебувала за кермом, отримала травми, не сумісні з життям.