В автомобиле находился пьяный водитель и его брат с женой. Девушка получила перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая скончалась в скорой.

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Ее муж, который также был нетрезв, начал убегать с места происшествия, пока жена умирала на асфальте. В состоянии шока он не сразу сообразил, что вообще произошло.

В организме водителя обнаружили 1,63 промилле алкоголя. Мужчина получил лишь незначительные травмы.

Детали ДТП

По словам очевидца, водитель на бешеной скорости задел бордюр.

Тогда машину несколько раз развернуло.

Машина влетела в забор, снеся около 20 метров ограждения.

В результате ДТП авто – фактически смято полностью.

Девушка вылетела из авто на асфальт.

Жуткое ДТП на Березняковской / dtp.kiev.ua

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