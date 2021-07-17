В автомобиле находился пьяный водитель и его брат с женой. Девушка получила перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая скончалась в скорой.
Заметьте Что известно о состоянии пострадавших в аварии автобуса Киев – Вроцлав на Ровенщине
Ее муж, который также был нетрезв, начал убегать с места происшествия, пока жена умирала на асфальте. В состоянии шока он не сразу сообразил, что вообще произошло.
В организме водителя обнаружили 1,63 промилле алкоголя. Мужчина получил лишь незначительные травмы.
Детали ДТП
- По словам очевидца, водитель на бешеной скорости задел бордюр.
- Тогда машину несколько раз развернуло.
- Машина влетела в забор, снеся около 20 метров ограждения.
- В результате ДТП авто – фактически смято полностью.
- Девушка вылетела из авто на асфальт.
Жуткое ДТП на Березняковской / dtp.kiev.ua
ДТП в Украине: последние новости
- На Ровенщине в ночь с 16 на 17 июля перевернулся автобус Киев – Вроцлав. В салоне находились 40 человек. К счастью, погибших нет. Пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения. В реанимации находятся 4 человека.
- В ночь на 15 июля телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве. Ведущая находилась в микроавтобусе, перед которым резко затормозил грузовик. Микроавтобус врезался в нее. За рулем находилась подруга Витвицкой.
- На Львовщине грузовой поезд 15 июля протаранил легковушку. Женщина, находившаяся за рулем, получила травмы, не совместимые с жизнью.