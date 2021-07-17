Председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль рассказал, что "ночью в Ровненской области вблизи Радивилова перевернулся международный рейсовый автобус Киев – Вроцлав".
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Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. В автобусе находились 40 человек, 17 из них – госпитализированы. Трагических случаев, слава Богу, нет,
– заявил Коваль.
Политик рассказал, что "пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы". По словам Коваля, "медики говорят, что состояние большинства людей стабильное".
"Лично держу ситуацию под контролем. Призываю вас быть максимально внимательными и осторожными на дорогах", – подытожил глава ОГА.
Авария с автобусом возле Радивилова: главное
- Автобус, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав, перевернулся в кювет в ночь с 16 на 17 июля.
- В салоне находились 40 человек.
- Одного человека пришлось деблокировать, ведь он был зажат между сиденьями.
- Последствия аварии ликвидировали 20 спасателей из Дубно и Радивилова.