Авария произошла между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района. Спасателей вызвали ориентировочно в 3:45.
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На Ровненщине перевернулся автобус
Спасателей вызвали из-за того, что автобус перевернулся в кювет. На тот момент в нем было 40 человек. Все – граждане Украины.
На Дубенщине спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП с участием автобуса рейсового сообщения Киев – Вроцлав,
– рассказали в ГСЧС.
В частности спасателям пришлось вывести из автобуса 10 пассажиров, а также с помощью специнструмента деблокировать 1 человека, который был зажат между сиденьями.
В больнице находится 16 пассажиров
- "Сейчас в больнице находятся 16 человек, их состояние оценивают медики", – рассказали спасатели.
- 15 человек находятся в Радивиловской больнице, а 1 человек – в Бродовской.
- Чтобы ликвидировать последствия аварии, спасатели привлекли 5 единиц спецтехники и 20 спасателей из Дубно и Радивилова. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Люди получили ранения различной степени
В комментарии "Общественному" старший врач смены скорой Любовь Волынец сообщила, что на место аварии приехали четыре бригады медиков скорой из Ровненской области и 2 – из Львовщины.
Медики осмотрели ориентировочно 20 человек, из них 12 понадобилась помощь. Она добавила, что у людей травмы различной степени. Преимущественно ушибы, переломы, травмы лица, рук и ног.
Кроме того, у 10-летнего мальчика – рваные раны подбородка.
На Ровненщине перевернулся автобус с людьми / Фото ГСЧС в Ровненской области
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