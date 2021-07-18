У підсумку – один загиблий, та багато травмованих. Причини аварії встановлюватиме слідство.

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ДТП сталася 16 липня приблизно о 17:30. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. А там врізався у бік Nissan X-Trail, і в зустрічне авто Opel Vivaro.

Водій Opel, мешканець Хмельницької області, загинув на місці.

Пасажира цього ж авто з переломами доправили в лікарню.

Також допомога медиків знадобилася водійці позашляховика, водію та пасажиру Mercedes.

Слідство триває. Наразі у всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



ДТП біля Кам'янки / Фото НПУ

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