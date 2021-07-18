У підсумку – один загиблий, та багато травмованих. Причини аварії встановлюватиме слідство.
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Аварія зі смертельними наслідками на Тернопільщині: подробиці
ДТП сталася 16 липня приблизно о 17:30. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. А там врізався у бік Nissan X-Trail, і в зустрічне авто Opel Vivaro.
- Водій Opel, мешканець Хмельницької області, загинув на місці.
- Пасажира цього ж авто з переломами доправили в лікарню.
- Також допомога медиків знадобилася водійці позашляховика, водію та пасажиру Mercedes.
Слідство триває. Наразі у всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
ДТП біля Кам'янки / Фото НПУ
16 та 17 липня в Україні відбулося кілька страшних аварій
- На Рівненщині перекинувся автобус рейсу Київ – Вроцлав: 16 постраждалих.
- На Луганщині перевернулася маршрутка із людьми.
- 20-річна дівчина загинула в аварії у Києві.
- Також під Києвом чоловік під наркотиками на смерть збив жінку та влетів у колонку АЗС
- На трасі Н-02 легковик зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули.