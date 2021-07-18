В итоге – один погибший, и много травмированных. Причины аварии установит следствие.

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ДТП произошла 16 июля примерно в 17:30. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. А там врезался в бок Nissan X-Trail, и во встречный автомобиль Opel Vivaro.

Водитель Opel, житель Хмельницкой области, погиб на месте.

Пассажира этого же авто с переломами доставили в больницу.

Также помощь медиков понадобилась водителю внедорожника, водителю и пассажиру Mercedes.

Следствие продолжается. Пока что у всех водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.



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