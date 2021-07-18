По сообщениям свидетелей, именно легковой автомобиль Skoda влетел в MAN. Однако как все было на самом деле – выяснять будет следствие.

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Авария на Соломенской 17 июля: что известно

  • По свидетельствам очевидцев, автомобиль Skoda влетел в грузовик MAN.
  • Это произошло в Киеве на Соломенской площади в полдень 17 июля.
  • Люди видели на месте происшествия много обломков и по меньшей мере одного травмированного, которого забирали медики на носилках.
  • Полиция и работники ГСЧС оперативно прибыли на площадь к месту аварии.

ДТП
Авария произошла на Соломенской 17 июля / Фото "Киев Оперативный"

Впоследствии стало известно, что водителя легковушки после столкновения зажало в салоне. Его освобождали чрезвычайники.

ДТП
Водителя зажало в салоне, его пришлось извлекать спасателям / Фото "Киев Оперативный"

Другие резонансные ДТП 17 июля:

  • Ночью на Ровненщине перевернулся автобус, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав. Пострадали 16 человек.
  • На Луганщине перевернулась маршрутка с людьми, также было много пострадавших.
  • 20-летняя девушка погибла в аварии в Киеве, водителя взяли под стражу на 2 месяца.
  • На автодороге Н-02 Львов – Тернополь в результате столкновения с грузовиком погибли 2 пассажира легковушки.

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